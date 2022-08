Bruni a caccia di una medaglia nell'asta agli Europei di Monaco: «Voglio vivermi la finale da protagonista»

RIETI - «Voglio vivermi la finale da protagonista»: così Roberta Bruni ha dichiarato il suo obiettivo per stasera alle 20, quando sarà in pedana a Monaco di Baviera per la finale di salto dell'asta degli Europei di atletica. Un appuntamento attesissimo per l'astista nata ex Studentesca Milardi, oggi in forza al Gruppo sportivo dei Carabinieri, che ha centrato la qualificazione due giorni fa superando la misura di 4,50 metri al secondo tentativo, dopo aver faticato un po' in avvio sbagliando per due volte il salto alla misura d'ingresso a 4,25.

L'atleta allenata da Riccardo Balloni cerca la rivincita dopo la delusione ai Mondiali di Eugene, dove non ha trovato la finale nonostante l'ottimo periodo di forma. La Bruni aveva aperto la stagione alla grande, ritoccando prima il record italiano a 4,71 metri a Barletta e laureandosi poi campionessa italiana agli Assoluti che si sono svolti a Rieti a fine giugno.

Una medaglia è alla portata dell'astista che, tra le 11 avversarie in pedana, troverà la greca Aikaterini Stefanidi, che detiene il record della manifestazione con un 4,85 fatto nel 2018 a Berlino e che ha un personale di 4,91, anche se quest'anno non è andata oltre i 4,70. Altra avversaria in grande forma è la slovena Tina Sutej che in stagione ha saltato 4,80 e nelle qualificazioni ha passato con grande sicurezza sia la misura di 4,40 sia quella di 4,50, entrambe al primo tentativo. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Due.