RIETI - Quattro attività commerciali reatine inserite nell’Elenco Regionale delle Botteghe e Attività Storiche della Regione Lazio per l’annualità 2023. A ricevere il prestigioso riconoscimento da parte della Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca sono state la gioielleria Albini (nella foto storica Dante Albini negli anni ‘70 davanti all’attività avviata dal padre), l’orologeria Formichetti, la gioielleria Melchiorri e la profumeria De Luca.

L’assessore alle Attività Produttive Claudia Chiarinelli: «Condivido con le attività commerciali inserite nell’Elenco Regionale delle Botteghe e Attività Storiche della Regione Lazio la soddisfazione per il riconoscimento dovuto a chi, generazione su generazione, porta avanti con passione e tenacia presidi dall’altissimo valore sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bottega storica non è solo un lustro per la città che la ospita e un pezzo di storia che si tramanda, ma è anche un insegnamento da seguire, la dimostrazione che, pur fra mille difficoltà, è possibile resistere e prosperare. E’ un dato di fatto che la modernità e le contemporanee possibilità di acquisto globalizzato comportino sfide difficilissime, ma è altrettanto vero che la qualità, la competenza e le virtù personali e professionali sono e saranno sempre in grado di fare la differenza».