RIETI - La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi una delibera per il contrasto al caro-bollette. Un provvedimento apprezzato da una parte dell’opposizione, ma ritenuto insufficiente ad affrontare il problema. Sotto accusa, la somma messa a disposizione delle famiglie che hanno difficoltà a pagare l’energia elettrica. A criticare la proposta fatta dall’assessore alle Politiche sociali, Giovanna Palomba, è soprattutto il consigliere di opposizione, Paolo Bigliocchi (Pd-progressisti). «Leggo di una delibera di giunta in cui si decide di dare sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagare i costi energetici: buona iniziativa che non trova riscontro nella cifra risibile messa in bilancio: 20mila euro», scrive l’ex assessore al Bilancio della giunta Petrangeli. Che aggiunge: «L’assessore Palomba mi ha garantito il suo impegno e ho suggerito di attingere al fondo di riserva».

Le modalità. La giunta reatina aveva difeso il suo provvedimento. «Si tratta di una disposizione - aveva ricordato - nell’ambito delle molteplici azioni che sta mettendo in campo l’amministrazione comunale per far fronte al rincaro dell’energia sotto diversi aspetti, dall’impulso alle comunità energetiche alla razionalizzazione dei consumi. Tra le priorità, vi era certamente il sostegno ai più fragili». Con la delibera è stato stabilito - aggiungono dalla giunta - «di destinare un fondo di circa 20mila euro, costituito attraverso i trasferimenti del consorzio sociale Ri1, al contrasto alla povertà, che sarà interamente utilizzato per assegnare contributi straordinari a persone e nuclei familiari per contrastare le difficoltà nel pagamento delle utenze domestiche».

A spiegare le ragioni del contributo alle famiglie in difficoltà per il caro-bollette è lo stesso assessore alle Politiche sociali. «Alla crisi economico-sociale conseguente alla pandemia - afferma Palomba - si sono aggiunte ora, purtroppo, anche le difficoltà determinate dallo scenario internazionale e dal conflitto in Ucraina». Ciò ha determinato un aumento dei costi delle forniture di energia, gas e idrocarburi, con ripercussioni serie e dirette sui costi delle bollette per le famiglie. «Per questo - conclude - abbiamo voluto dare immediatamente un segnale di vicinanza e sostegno, costituendo un fondo apposito interamente destinato a contrastare il rincaro delle utenze per le famiglie a basso reddito».