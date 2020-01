RIETI - L'impianto di biogas di Vazia finisce sul tavolo della riunione in Comune chiesta da Cgil, Cisl e Uil. Sono stati i tre responsabili provinciali dei sindacati ad avanzare a Enersi Innovation, Regione e al sindaco Antonio Cicchetti la domanda di un incontro urgente per discutere del progetto dell'impianto, attualmente sottoposto a Valutazione di impatto ambientale in Regione. Una richiesta alla quale Cicchetti ha dato una risposta convocando una riunione in programma domani in Comune.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, DOMENICA 19 GENNAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA