di Lorenzo Quirini

RIETI - I Magical Mistery Four sono pronti a riportare in scena la grande musica dei Beatles. Ultimi preparativi per una delle date più importanti del tour estivo, che vedrà la cover band reatina protagonista in Piazza Vittorio Emanuele il prossimo sabato (7 luglio) con un nuovo live. Serata attesissima dai numerosi fans del quartetto, che per l’occasione porterà in scena anche 3 cover mai comparse prima in scaletta, tra cui la celeberrima “Here Comes The Sun”.



“Il tour sta andando bene e stiamo girando molto – dichiarano soddisfatti i 4 ragazzi – Avremo sicuramente tanti occhi puntanti addosso, per questo daremo il massimo”.

La giusta carica per affrontare un tour ricco, che partirà domani (6 luglio) e terminerà il 3 agosto, con un nuovo concerto nella Piazza del Comune. Grande attesa anche per il 14 luglio, data in cui il gruppo si esibirà con 3 pezzi, per il contest della Festa del Sole: “Sarà una serata molto impegnativa – affermano – Saremo giudicati da degli esperti e per questo ci stiamo impegnando molto nelle prove”.



Non resta che riascoltare gli storici brani dei Beatles, per poterli cantare ancora una volta sotto il palco, con i Magical Mistery Four.



IL TOUR: Venerdì 6 luglio L’Ostinati (Rieti), Sabato 7 luglio Piazza del Comune (Rieti), Domenica 8 luglio Piazza di Antrodoco, Venerdi 13 luglio Bar Grillo Verde (Rieti), Sabato 14 luglio Festa del Sole (Rieti), Sabato 21 luglio Piazza di Nerola (Roma),Venerdì 3 Agosto Piazza del Comune (Rieti).

Gioved├Č 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA