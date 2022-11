Debutto da dimenticare per l'U20 Gold del Real Sebastiani travolta dall'Elite. Angelucci: «C'è tanto da lavorare»

RIETI - U20 della Real Sebastiani sconfitta nella prima giornata del campionato regionale categoria Gold. Un passivo netto quello subito dai ragazzi allenati da coach Angelucci, l’Elite basket Roma ha prevalso per 88-59 in una gara che ha visto nel terzo quarto il crocevia decisivo. A poco sono servite le buone prestazioni di Nuhanovic (20 pti) e Pavicevic (19 pti) che sono comunque un buono spunto per il futuro.

Le dichiarazioni

Al termine della gara coach Angelucci ha rilasciato le sue impressioni: «Brutta sconfitta arrivata comunque su un campo difficile e contro una squadra ben organizzata. L’elite è una squadra che corre in campo, che difende forte e alla quale tieni testa solo se fisicamente sei sul pezzo. Per due quarti abbiamo retto, rientrati in campo dall’intervallo lungo però siamo crollati sotto l’aspetto fisico subendo un break che non siamo più riusciti a recuperare. Dobbiamo rodare ancora alcuni meccanismi, siamo formati da due gruppi di età diverse, quindi sarà necessario lavorare in palestra per trovare i giusti equilibri. Dispiace ma sono convinto che con il lavoro si possano ottenere risultati importanti».

Il tabellino del match:

ELITE BASKET ROMA vs REAL SEBASTIANI RIETI 88-59 (Parziali, 20-17; 15-13; 30-14; 23-15)

REAL SEBASTIANI RIETI: Nuhanovic 20, Leonetti 8, Pavicevic 19, Canestrari 3, Minestrini 2, Iacuitto, Bidarra, Frattoni, Mandrelli, Pettine, Martelli 7.

Coach: Mauro Angelucci.