Il Real Sebastiani torna al successo: Treviglio battuta 85-76. Foto

RIETI - Grandissima vittoria del Real Sebastiani Rieti che supera Treviglio nella terza giornata di ritorno nel girone verde di Serie A2. 85-76 il finale del PalaSojourner per gli amarantocelesti che guidati da capitan Spanghero (19 punti con 4 triple pesantissime nel secondo tempo) battono la squadra dell’ex Finelli impattandola in classifica e ribaltando la differenza canestri nello scontro diretto.

Benissimo Johnson, decisivi Italiano e Petrovic.

Ottima prova di squadra di Rieti che trova risorse preziose contro una delle migliori squadre del girone verde.

Primo quarto

Treviglio prova a mettere in difficoltà l’attacco reatino con la zona, ma Johnson e Petrovic rispondono bene (7-7). Bene Miaschi e Guariglia per Treviglio, ma buono anche l’impatto di Ancellotti e Sanguinetti che confezionano il sorpasso sul 17-14. Allunga Rieti con la tripla dall’angolo di Italiano e alza l’intensità nella metà campo difensiva: il canestro in allontanamento di Spanghero vale il 23-17 con cui si chiude il primo quarto.

Secondo quarto

Buon approccio difensivo di Rieti che allunga sul 27-19 grazie al canestro di Hogue, servito splendidamente da Spanghero e coach Finelli deve chiamare time-out. Treviglio recupera col gioco di tre di Sacchetti e la tripla di Giuri. La tripla di Harris vale il sorpasso (31-32). Confermato il grande equilibrio nella seconda metà del quarto. Hogue risponde alla tripla di Miaschi, i liberi di Harris mandano le squadre negli spogliatoi sul 35-37.

Terzo quarto

Comincia alla grandissima il terzo periodo di Rieti che con Hogue, Italiano e Johnson piazza subito un parziale di 8-0 (43-37). Il rientro dei bergamaschi è affidato a Guariglia e Harris ma Rieti trova ossigeno con Hogue e Petrovic (50-44). Sale in cattedra Petrovic con la tripla e l’assist per Johnson che vale il più 10 (59-49). Il PalaSojourner si fa sentire, prova ad ammutolirlo Miaschi con la tripla, ma capitan Spanghero riaccende i tifosi amarantocelesti con 6 punti consecutivi (65-52).

Quarto quarto

Piccin replica a Miaschi con la tripla (68-55). Treviglio non demorde e con Harris e la tripla di Sacchetti torna a meno 9 (69-60) a 6 minuti dalla fine. Il parziale resta vivo con Pacher che firma il meno 6 (70-64). Tripla preziosa di Spanghero ma Treviglio trova tre liberi con Miaschi e Sacchetti (73-67). Ennesima tripla di Spanghero, ma Treviglio replica con Giuri (76-70). Real Sebastiani che con lucidità trova Petrovic libero sotto canestro a 2 minuti dal termine per il 78-70. Pacher prima con la tripla e poi col gioco da tre rosicchia punti preziosi (80-76). Tripla di Italiano di importanza capitale come la rubata di Hogue, canestro di Ancellotti che chiude la gara dopo il tiro sbagliato da Italiano: Rieti batte Treviglio 85-76.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Treviglio 85-76

Parziali: 23-17; 12-20; 30-15; 20-24

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti, Johnson, Piccin, Petrovic, Hogue

Treviglio: Harris, Miaschi, Giuri, Pacher, Guariglia

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti 8, Frattoni, Petrovic 11, Minestrini, Piccin 7, Hogue 9, Ancellotti 5, Johnson 15, Raucci, Italiano 11, Spanghero 19. All. Rossi

Treviglio: Pacher 12, Vitali, Harris 16, Cerella 2, Falappi, Sacchetti 8, Barbante, Guariglia 9, Pollone, Giuri 9, Miaschi 20. All. Finelli

Arbitri: Michele Centonza di Grottammare (AP), Moreno Almerigogna di Trieste e Francesco Praticò di Reggio Calabria