Real Sebastiani, passa Trapani nel finale: 77-80. Foto. La fase a orologio parte da Forlì

RIETI - Il Real Sebastiani ci mette il cuore ma non basta per battere la capolista indiscussa del girone Verde Trapani.

Al PalaSojourner la squadra di coach Rossi vince i primi tre quarti, poi nel finale in volata incandescente (che vede gli amarantocelesti molto nervosi tra molte proteste) Trapani la spunta 77-80. Rieti chiude al quarto posto la prima fase. Domenica per la prima gara della fase a orologio è attesa dalla trasferta a Forlì

Primo quarto

Ottimo l’approccio alla gara di Rieti che difende bene e tiene il punteggio basso.

Il primo strappo lo danno i padroni di casa con Sarto e Hogue che permettono l’allungo sul 12-6. Trapani accorcia affidandosi a Notae (12-10) poi Italiano a cronometro fermo fissa il punteggio del primo parziale sul 14-10.

Secondo quarto

Cresce l’intensità della gara. Tripla di Mollura per il meno uno, ma Rieti replica con Italiano e Hogue (20-17). Trapani può riavvicinarsi con il tecnico fischiato a coach Rossi e l’antisportivo di Poom che porta tre liberi a Notae ma la formazione ospite non ne approfitta (27-25). Rieti chiude bene il primo tempo con la tripla in transizione di Johnson e l’antisportivo di Imbrò su Piccin che dalla lunetta firma il più 7 (32-25).

Terzo quarto

Buon rientro in campo di Rieti che con Petrovic e il gioco da quattro di Johnson tocca la doppia cifra di vantaggio (40-30). Trapani non molla e piazza un break di 7-0 chiuso dalla tripla di Mian (40-37) ma Rieti, con la spinta del PalaSojourner torna a colpire: triple di Johnson e Petrovic che valgono il 50-42. Raucci si alza da tre, Spanghero segna con l’arresto e tiro, poi Marini accorcia con la tripla del 55-47.

Quarto quarto

Mollura e Horton aprono il quarto riportando Trapani a un possesso di distanza (55-53). Italiano commette tre falli in due minuti ed esce dalla gara, Mollura dalla lunetta raggiunge la parità (55-55). Rieti torna a segnare con Raucci ma la tripla di Pullazzi vale il sorpasso (57-58). Spanghero alza la voce ma Pullazzi risponde con due triple (63-64). Trapani prova ad allungare con Mobio, Johnson risponde col gioco da tre (69-70). Floater di Marini per il più tre ospiti (69-72). Liberi per Marini, canestro di Johnson: il punteggio a un minuto dalla fine è 71-74. Penetrazione e appoggio di Marini, dall’angolo Sarto segna la tripla del meno 2 poi gli arbitri premiano oltre il merito Mollura sotto canestro e lo mandano in lunetta (74-78). Rieti segna solo all’ultimo con Petrovic il meno tre dopo i liberi di Pullazzi: Trapani batte Rieti 77-80.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Trapani Shark 77-80

Parziali: 14-10; 18-15; 23-22; 22-33

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti, Johnson, Sarto, Petrovic, Hogue

Trapani Shark: Notae, Imbrò, Mian, Mobio, Horton

Real Sebastiani Rieti: Sarto 10, Sanguinetti 2, Petrovic 8, Piccin 5, Hogue 8, Ancellotti, Johnson 26, Raucci 5, Poom 1, Italiano 4, Spanghero 8. Rossi

Trapani Shark: Notae 9, Horton 4, Renzi, Imbro 9, Mian 8, Pugliatti, Mollura 11, Mobio 12, Marini 16, Rodriguez, Pullazi 11. All. Parente

Arbitri: Mattia Eugenio Martellosio di Milano, Alberto Perocco di Ponzano Veneto (TV) e Lorenzo Lupelli di Aprilia (LT)