Rsr sorride ma che fatica. Foto. Dell'Agnello: «Terzo quarto da non ripetere, gli altri buoni»

RIETI - L'allenatore del Real Sebastiani Rieti Sandro Dell'Agnello commenta così la difficile gara contro Matelica, vinta in volata 74-69. Il coach analizza le cose buone e quelle su cui dovrà lavorare per correggere ciò che oggi non ha funzionato.

«Da questa partita - inizia coach Dell'Agnello - posso tirare fuori una cosa positiva e una cosa negativa: la cosa positiva è che nei primi due quarti siamo riusciti ad incanalare bene la partita concedendo poco, solo 29 punti subiti. La cosa negativa è stata il terzo quarto: siamo stati insufficienti nella difesa da tre punti, loro hanno poi trovato fiducia e sono tornati in partita. Nonostante le loro percentuali dalla lunga distanza nel secondo tempo siano state ottime al contrario delle nostre, siamo riusciti a vincere la gara. Il nostro 1/13 da tre nel secondo tempo non è una cosa che possiamo decidere a tavolino prima della partita, sulla difesa invece possiamo lavorare. Il nostro obiettivo quest’anno è quello di vincere e dare continuità ai risultati, poi ci saranno alti e bassi durante il campionato come può succedere durante qualsiasi: oggi ci è successo con un brutto terzo quarto, gli altri periodi li possiamo considerare buoni. Il roster propone diverse opzioni e questo deve essere la nostra forza. In questo periodo di precampionato dobbiamo cercare soprattutto la continuità».