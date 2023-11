Real Sebastiani, battere Vigevano per riprendere quota. Rossi: «In emergenza dare tutti qualcosa in più»

RIETI - È un momento certamente complicato per il Real Sebastiani Rieti che è però chiamato a reagire domani nella gara casalinga contro Vigevano, valevole per la decima giornata del girone verde di Serie A2. La squadra di coach Alessandro Rossi, dopo due trasferte consecutive, torna a giocare davanti al pubblico del PalaSojourner (palla a due alle 18) per una sfida tanto importante quanto delicata. Gli infortuni di Sarto e Nobile hanno accorciato notevolmente le rotazioni: nel momento d’emergenza, tutti sono chiamati alla compattezza, dalla squadra ai tifosi.

Gli avversari

È in forma la neopromossa Vigevano che ha raccolto nelle ultime due giornate 4 dei suoi 6 punti in classifica: la squadra di coach Pansa è reduce dalle vittorie contro Latina e Agrigento che danno sicuramente morale all’ambiente. I migliori marcatori dei lombardi sono i due americani – il lungo Tyler Wideman (15.3 punti di media) e l’esterno Ike Smith (15.7). Il quintetto si completa con due conferme rispetto alla passata stagione, come la guardie Peroni e Rossi, e con l’ala ex Legnano Leardini. Pronti a dare il proprio contributo anche Battistini, Bertetti e l’ex Npc Alessandro Amici. Assente ormai da tempo l’esterno D’Alessandro. Vigevano è spinta sicuramente dall’entusiasmo degli ultimi risultati, ma dovrà fare i conti con una Rieti che davanti al suo pubblico vuole tornare a sorridere in un momento complicato.

Le dichiarazioni pre-gara

Il tecnico del Rsr Alessandro Rossi parla così della gara di domani: «Affrontiamo una squadra in fiducia, che viene da due vittorie consecutive. Noi siamo in una situazione d’emergenza che deve spingere tutti a dare qualcosa in più in funzione del bene della squadra. Nell’ultima gara casalinga contro l’Urania Milano abbiamo subito una sconfitta che ci brucia ancora, quindi dobbiamo affrontare la gara di domenica come una possibilità per riscattarci davanti al nostro pubblico. Tutti dobbiamo assumerci le responsabilità necessarie per aiutarci in questo momento d’emergenza».

Parla anche l’ala amarantoceleste Nazzareno Italiano «Siamo in momento delicato della stagione, con diversi infortuni e con il girone di andata che si sta per concludere. Se penso a come siamo partiti e a come siamo ora mi sento orgoglioso di far parte di questo gruppo. Domenica incontriamo Vigevano, che arriva con due vittorie alle spalle, ma nulla cambia rispetto a domenica scorsa; atteggiamento, coesione e voglia di combattere devono essere i nostri punti cardine, ce lo siamo detti dal primo giorno».



Per Vigevano, il coach Lorenzo Pansa introduce così la gara parlando dei reatini: «Parliamo di una neopromossa particolare, nel senso che acquistando il diritto di salire in A2 dopo avere perduto proprio contro Vigevano le Finali di Serie B lo scorso giugno, ha fatto un mercato estremamente importante.

Affrontiamo una squadra fisica, arricchita da due americani di livello straordinario per questo campionato come Jazz Johnson e Dustin Hogue, a cui si aggiungono una serie di giocatori italiani esperti, che stanno facendo molto bene, a partire da Marco Spanghero, per continuare con Nazzareno Italiano, Andrea Ancellotti, Davide Raucci. Rieti difende in modo tosto, non dobbiamo farci condizionare in attacco dalla loro fisicità, e in difesa limitare i loro principali terminali offensivi, per cui la nostra responsabilità individuale avrà un grosso peso. Dobbiamo pretendere da noi stessi di fare uno step in più, provare il colpo contro una squadra forte, dopo avere vinto due scontri diretti per la salvezza a Latina e contro Agrigento alziamo l'asticella, per essere pronti a giocare ad un livello più alto».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Frattoni 7, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Italiano 31, Spanghero 45. All. Rossi

Vigevano: Leardini 0, Bettanti 2, Smith 3, Wideman 4, Bertoni 8, Amici 9, Strautmanis 12, Bertetti 14, Battistini 19, Rossi 33, Peroni 66. All. Pansa

Arbitri: Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG), Michele Cosimo Pio Capurro di Reggio Calabria e Luca Bartolini di Fano (PU)

Le altre gare del girone verde (X giornata)

Ieri

Urania Milano – Torino 70-65

Sabato 18 novembre ore 18.30

Luiss Roma – Trapani Shark

Domenica 19 novembre

Ore 12

Juvi Cremona – Agrigento

Ore 18

Latina – Treviglio

Cantù – Monferrato Basket

Classifica

Trapani Shark 16

Cantù 14

Torino 12

Treviglio 12

Urania Milano 12

Real Sebastiani Rieti 10

Jivi Cremona 10

Vigevano 6

Monferrato Basket 6

Agrigento 6

Luiss Roma 4

Latina 2