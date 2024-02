Real Sebastiani aspetta la capolista Trapani sognando l'impresa. Rossi: «Prenderci i 2 punti davanti al nostro pubblico»

RIETI - Si chiude la prima fase del campionato di Serie A2 domani al PalaSojourner con la sfida tra Real Sebastiani Rieti e la capolista assoluta del girone verde Trapani Shark. La squadra di coach Alessandro Rossi tenterà il colpaccio contro la corazzata siciliana per provare addirittura a piazzarsi al terzo posto in vista della fase a orologio che comincerà la prossima settimana (la prima gara dei reatini sarà in trasferta).

Gli avversari

Trapani è senza dubbio la squadra più forte di questo campionato, costruita dal presidente Antonini per vincere, cosa che fino ad ora sta riuscendo alla perfezione: record di vittorie consecutive (striscia ancora aperta) con 16 successi consecutivi in campionato, vittoria della Supercoppa Lnp una sola sconfitta nel girone verde. Numeri che rendono l’idea della potenza del roster a disposizione di coach Parente, reduce da una vittoria la cardiopalma contro la Luiss Roma. Ad essere decisivo contro i romani è stato Jd Notae, miglior realizzatore della squadra (19 punti di media), ma importantissimo in difesa contro i luissini con la stoppata decisiva su Sabin. Insieme ad Horton, Notae forma una delle migliori coppie di americani del campionato. Il pacchetto dei giocatori italiani è di assoluto livello, con Pierpaolo Marini (eletto mvp italiano di gennaio dalla Lnp), Matteo Imbro oltre a Mobio, Pullazi e gli esperti Renzi e Mollura. Non farà parte della gara Yancarlos Rodriguez, il play di formazione reatina, operato alla mano destra e ancora in fase di riabilitazione. In dubbio la presenza di Fabio Mian. Per Rieti ancora assente Nobile che nella fase ad orologio potrebbe tornare in campo.

Le dichiarazioni pre-gara

Introduce la gara il coach del Real Sebastiani Rieti, Alessandro Rossi: «Al di là del posizionamento conquistato prima della fase ad orologio, dobbiamo renderci conto che 2 punti consoliderebbero la nostra classifica, ma soprattutto che dopo la gara di domenica ce ne saranno altre 10 da giocare. Siamo consapevoli che vincere sarebbe un'impresa, perché Trapani viene da 16 vittorie consecutive, un risultato che non fai per caso. Sono la squadra più forte e mentalizzata del campionato. Noi dovremo focalizzarci su di noi, cercando di esprimere il meglio di quello che possiamo dare. Dobbiamo scendere in campo con la voglia di poter prenderci i 2 punti davanti al nostro pubblico».



Capitan Marco Spanghero continua così: «Arriviamo a questa partita in un ottimo momento. Siamo felici di poterci giocare il terzo posto in casa contro la squadra più forte del campionato. Trapani sta facendo un campionato a parte. Per restare in partita dovremo essere perfetti e non potremo concederci passaggi a vuoto, che Trapani ti fa pagare a caro prezzo.

Rispettiamo molto quanto stanno facendo, ma proveremo a giocarci le nostre carte davanti al nostro pubblico».

Daniele Quilici, asisstant coach dei trapanesi, spende queste parole per Rieti: «Affrontiamo la gara contro Rieti consapevoli che esistono delle analogie con i nostri precedenti avversari (Luiss Roma, ndr), legati soprattutto alla fisicità e alla consistenza della Real Sebastiani, che la fa essere una delle difese meno battute del campionato e, dopo la lunga serie di infortuni che ne ha stoppato la crescita, una delle squadre migliori dell’intera Serie A2. Si appoggiano molto sul talento di Jazz Johnson (20.5 punti a partita), ma possono contare sulla consistenza del veterano Hogue e di un roster ricco e profondo, con una rotazione a 11 elementi. Coach Rossi sta riuscendo a dare continuità al proprio lavoro, proponendo un basket che raramente concede spazi agli avversari. Questa partita rappresenta un importante banco di prova».



Pierpaolo Marini, infine, commenta così la trasferta degli Shark al PalaSojourner: «Dopo la bella e sudata vittoria contro Roma non vogliamo fermarci e vogliamo provare a proseguire il nostro record di vittorie. Stiamo affrontando questa settimana di allenamenti in maniera attenta, visto che nell’ultimo periodo siamo stati falcidiati dall’influenza, ma siamo concentrati sul prossimo obbiettivo. Rieti è una squadra forte, allenata bene, e la rispettiamo molto perché stanno dimostrando il loro valore soprattutto in casa, dove possono contare su un pubblico molto caloroso»

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti 5, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Poom 30, Italiano 31, Spanghero 45. All. Rossi

Trapani Shark: Notae 1, Horton 2, Renzi 5, Imbro 7, Mian 9, Dancetovic 16, Mollura 18, Mobio 21, Marini 23, Pullazi 55. All. Parente

Arbitri: Mattia Eugenio Martellosio di Milano, Alberto Perocco di Ponzano Veneto (TV) e Lorenzo Lupelli di Aprilia (LT)

Le altre gare in programma del girone verde (ventiduesima giornata)

Domenica 4 febbraio ore 18

Urania Milano – Monferrato Basket

Luiss Roma – Treviglio

Latina – Agrigento

Cantù – Vigevano

Juvi Cremona – Torino

Classifica

Trapani Shark 40

Cantù 32

Torino 28

Real Sebastiani Rieti 26

Juvi Cremona 24

Urania Milano 22

Treviglio 22

Vigevano 16

Luiss Roma 14

Agrigento 12

Monferrato Basket 10

Latina 6