Il Real Sebastiani resiste un tempo a Trapani: 95-71. Foto

RIETI - Si chiude con una sconfitta il girone d’andata del Real Sebastiani Rieti che cade al PalaIlio di Trapani contro la capolista assoluta del girone verde di A2. Finisce 95-71 per i siciliani una gara complicata per Rieti che, oltre a Sarto e Nobile, deve fare a meno anche di Raucci, fuori per noie fisiche.

Dopo un buon primo tempo, esce fuori tutta la forza e la profondità del roster trapanese nel terzo periodo con la squadra di coach Parente che chiude definitivamente i conti.

A fine gara saranno cinque i giocatori in doppia cifra dei siciliani. Per Rieti segnali positivi da Hogue, doppia cifra anche per Italiano, Spanghero e un Johnson ben contenuto però dai trapanesi.

Primo quarto

Un buon avvio degli amarantocelesti che costringono a diverse palle perse i siciliani e piazzano il primo break con la tripla di capitan Spanghero e i canestri di Petrovic e Hogue (2-7). Trapani trova però poi bene i suoi tiratori e con due triple si porta per la prima volta in vantaggio (10-7). Rieti a segno dalla lunetta con tre liberi di Johnson, ma Trapani trova il fondo della retina con la tripla di Mian. Rieti è brava a rimanere a contatto sul finale di quarto: gran canestro di Johnsnon, bel taglio di Ancellotti, poi Sanguinetti capitalizza un’ottima azione con la tripla del meno uno (22-21).

Secondo quarto

Il semigancio di Ancellotti nella prima azione della seconda frazione resta per diversi minuti l’unico canestro realizzato da Rieti e coach Rossi sulla tripla di Renzi ferma tutto con il time-out per non farsi scappare la gara (27-23). Altra tripla di Trapani con Imbrò ma il Real è bravo a trovare nel pitturato Ancellotti e Hogue: quattro punti in fila dell’americano valgono il 32-31 su cui chiama time-out coach Parente. Liberi di Sanguinetti per il sorpasso ma Trapani torna al comando subito con la tripla di Mobio (37-33). Tripla di Italiano prima di 4 punti in fila di Notae: si va all’intervallo lungo sul 41-36 per i padroni di casa.

Terzo quarto

Trapani rientra meglio in partita e con un doppio gioco da tre di Horton si porta in doppia cifra di vantaggio (51-41). Coach Rossi prova a rispondere con Hogue e la zona ma Imbrò piazza 7 punti consecutivi e Trapani vola sul 61-48. Rieti nervosa, fatica a segnare, tecnico per Ancellotti e i siciliani vanno sul più 20 (68-48). I tre liberi di un Johnson ben contenuto dalla difesa dei padroni di casa fissano il parziale sul 70-51.

Quarto quarto

Dopo un buon break di 10-3 confezionato da Hogue e Frattoni, Trapani ritrova fiducia con Mobio e Marini (80-61). Le due triple consecutive di Italiano vengono vanificate dalla tripla di Imbrò del nuovo più 20 (87-67). Gli ultimi minuti servono solo per fissare il punteggio finale: Trapani batte Rieti 95-71.

Tabellini

Trapani Shark – Real Sebastiani Rieti 95-71

Parziali: 22-21; 19-15; 29-15; 25-20

Quintetti

Trapani Shark: Notae, Imbrò, Mian, Horton, Mobio

Real Sebastiani Rieti: Spanghero, Johnson, Piccin, Petrovic, Hogue

Trapani Shark: Notae 16, Horton 14, Renzi 3, Imbrò 17, Mian 6, Pugliatti 3, Dancetovic, Mollura 2, Mobio 21, Marini 12, Rodriguez, Pullazi 1. All. Parente

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti 5, Frattoni 3, Petrovic 7, Mandrelli, Piccin, Hogue 16, Ancellotti 6, Johnson 11, Raucci, Italiano 12, Spanghero 11. All. Rossi

Arbitri: Gian Lorenzo Miniati di Firenze, Alessandro Costa di Livorno e Vincenzo Di Martino di Santa Maria La Carità (NA)