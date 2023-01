Il Real Sebastiani travolge la Luiss 89-50 e conquista il pass per le final four di Coppa Italia. Foto

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti approda alle Final Four di Coppa Italia grazie ad una prestazione maiuscola contro la Luiss Roma. Battuti gli universitari 89-50 dopo una buona gara e un parziale monstre nell’ultimo periodo (34-6).

Doppia cifra per Tomasini, Chinellato, Ceparano e Piccin, eccellente Mastrangelo sotto canestro (8 punti e 16 rimbalzi). Gli uomini di coach Dell’Agnello giocheranno la semifinale dell’11 marzo a Busto Arsizio contro Faenza.

Primo quarto

Spunto iniziale degli universitari che vanno avanti con Fallucca e Perotti sul 2-7. Rieti però reagisce, pareggia dalla lunetta con Tomasini e allunga sul 14-7. Torna in campo Contento a 4.30 dal termine: mancava dalla trasferta del 7 dicembre contro Faenza. Proprio Contento segna il libero del 15-7. La Luiss lotta sotto canestro (6 rimbalzi offensivi nel solo primo quarto) e torna a meno 4 con Allodi ma Rieti risponde con le triple di Piazza e Piccin e con la schiacciata di Matrone (24-13). Il jumper di Zini riporta i romani a tre possessi di distanza: il primo quarto termina 24-15.

Secondo quarto

Il Real allunga con Chinellato e la tripla di Ceparano sul più 14 (29-15). Legnini con 4 punti consecutivi accorcia le distanze (29-19). Triple per Fallucca e Jovovic a cui rispondono la tripla di Piccin contro la zona dei romani sull’ennesimo assist di Bushati (5 solo nel primo tempo) e il gioco da tre di Matrone (38-25). Tecnico fischiato alla panchina della Luiss e libero convertito da Tomasini prima del canestro da sotto di Chinellato che vale il 41-27. Il libero di Jovovic manda le squadre negli spogliatoi sul 41-28.

Terzo quarto

Nel terzo periodo la Luiss continua con la difesa a zona, Rieti risponde però colpo su colpo. Piccin infila la sua quarta tripla di serata per il 46-31. Rieti si porta anche sul più 16 con il libero di Ceparano (55-39) ma gli universitari nei minuti finali provano a ricucire con la tripla di capitan Murri e il canestro di Legnini del 55-44.

Ultimo quarto

Rieti apre l’ultimo periodo alla grande: chiude le maglie in difesa, va a segno con Chinellato, Tomasini e Ceparano (palla rubata e schiacciata) costringendo coach Paccariè al time-out sul 61-44. Tomasini prima segna dalla lunetta e poi serve l’assist in contropiede per la schiacciata di Chinellato: Rieti supera i 20 punti di vantaggio (65-44). Si spegne la luce in casa Luiss, Rieti al 5’ continua a martellare tenendo aperto un parziale di 20-0 nel quarto col gioco da tre di Chinellato sull’ennesimo contropiede. Campo anche per Frattoni, Nuhanovic e Mazzotti che appena entrato in campo segna con una tripla i suoi primi punti in maglia Rsr (81-46). Punto esclamativo di Ceparano con la schiacciata all’indietro a due mani che strappa gli applausi del PalaSojourner prima della seconda tripla di Mazzotti (86-48). Tripla di Contento che chiude le marcature: finisce 89-50 per il Real Sebastiani Rieti che stacca il pass per le Final Four di Busto Arsizio.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Luiss Roma 89-50

Parziali: 24-15; 17-13; 14-16; 34-6

Quintetti:

Real Sebastiani Rieti: Bushati, Tomasini, Piccin, Mastrangelo, Matrone

Luiss Roma: Murri, Barbon, Legnini, Fallucca, Perotti

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 8, Tomasini 16, Contento 5, Piccin 12, Chinellato 17, Mazzotti 6, Matrone 8, Piazza 5, Nuhanovic, Ceparano 11 , Frattoni, Bushati 1. All. Dell’Agnello

Luiss Roma: Murri 8, Perotti 2, Jovovic 10, Zini 2, Allodi 2, Fallucca 12, Busca, Invernizzi, Barbon, Tolino 2, Di Bonaventura 4, Legnini 8. All. Paccariè

Arbitri: Francesco Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (MI) e Fabrizio Suriano di Settimo Torinese (TO)