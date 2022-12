Il Real Sebastiani tenta il colpo a Faenza per rafforzare il primato. Dell'Agnello: «Gara dura e bella da giocare»

RIETI - Seconda trasferta consecutiva per il Real Sebastiani Rieti, impegnato questa sera alle 20.30 nel turno infrasettimanale dell’undicesima giornata del girone C di Serie B al PalaCattani, casa della Raggisolaris Faenza. I romagnoli sono al momento secondi in classifica, dietro agli amaranto celesti, e sono reduci dal ko esterno a sorpresa contro San Miniato. Scontro d’alta classifica delicato per il Real anche in vista dell’impegno di domenica contro Firenze, altra squadra con grandi ambizioni.

Gli avversari

Faenza come detto occupa la seconda posizione in classifica, a meno 2 dal Real insieme a Fabriano. Due sole sconfitte in dieci gare per la Raggisolaris: alla seconda giornata in casa contro la Virtus Imola e domenica a San Miniato. La squadra di coach Garelli metterà in campo la voglia di riscatto dopo una brutta sconfitta arrivata per un ultimo periodo non all’altezza dei suoi ragazzi. Faenza ha diversi giocatori che potranno svolgere un ruolo importante nella gara di stasera, su tutti il loro miglior realizzatore Aromando, ala fisica da oltre 17 punti di media conditi da quasi 9 rimbalzi. Sotto canestro anche Poggi proverà a fare la voce grossa: il lungo è tra i migliori rimbalzisti del girone C soprattutto in attacco così come il compagno di squadra Aromando. Da tenere d’occhio anche l’ex Npc Rieti Andrea Pastore. Quintetto che si completa con Siberna e il lungo Molinaro. Non mancano giocatori di talento anche in panchina: basti pensare all’esperto sesto uomo Vico che sta viaggiando a 13 punti e quasi 4 assist di media a partita.

Le dichiarazioni di Dell’Agnello

Parla così il coach del Real Sandro Dell’Agnello in vista del match di questa sera: «Una partita importante e bella da giocare – spiega Dell’Agnello - si affrontano la prima contro la seconda. Gare come questa ci danno ulteriori motivazioni e ci spronano ancora di più a fare bene. Questo varrà, sicuramente, anche per loro. Abbiamo avuto poco tempo per preparare un match così importante, perché giochiamo due giorni dopo la partita con Jesi, ma abbiamo tutte le carte in regola per andare a casa loro e giocarci la possibilità di vincere».

Dell’Agnello parla poi delle qualità del roster romagnolo: «Non posso nominare due o tre singoli perché Faenza è una squadra dal roster lungo e molto ben attrezzato per questa categoria. Inoltre hanno diversi giocatori che giocano in Serie B da anni ed ad altissimi livelli, quindi la loro forza è proprio il collettivo».

Così in campo

Blacks Faenza: Bandini 3, Siberna 5, Vico 6, Poggi 9, Voltolini 11, Molinaro 12, Petrucci 13, Aromando 16, Ragazzini 19, Pasore 21, Nkot Nkot 47. All. Garelli

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Chinellato 16, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Okiljevic 33, Frattoni 44, Spanghero 45. All. Dell’Agnello.

Arbitri: Spinelli (Co), Vastarella (Mi).

Le altre gare (XI giornata)

Use Computer Gross Empoli – Virtus Imola

Luciana Mosconi Ancona – Sinermatic Ozzano

Andrea Costa Imola – Pallacanestro Fiorenzuola

Pallacanestro Firenze – Bakery Basket Piacenza

Ristopro Fabiano – Le Patrie San Miniato

Pall. Goldengas Senigallia – General Contractor Jesi

Spostata al 22 dicembre la gara tra Tigers Romagna e Halley Informatica Matelica

Classifica

Real Sebastiani Rieti 18

Blacks Faenza 16

Ristopro Fabriano 16

Bakery Basket Piacenza 14

Pallacanestro Firenze 12

Pallacanestro Fiorenzuola 12

Virtus Imola 12

Pall. Goldengas Senigallia 12

General Contractor Jesi 10

Luciana Mosconi Ancona 10

Sinermatic Ozzano 10

Andrea Costa Imola 6

Le Patrie San Miniato 6

Use Computer Gross Empoli 4

Tigers Romagna 2

Halley Informatica Matelica 0