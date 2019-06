Ultimo aggiornamento: 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nell’ambito del Rieti Sport Festival si è disputato presso il glorioso campo all’aperto di via San Liberatore il torneo di basket over 45 vinto da Jesi, capitanata da Andrea Nobili, ex Amg Sebastiani basket, che ha superato in finale il Master Pegaso Roma. Terza Fossombrone Team, davanti a Charlatans Napoli.Numerose le premiazioni: Mvp della finale è stato Francesco Donati (Jesi), Mvp del torneo Gabriele Turani (Illi De Na Orde), Mvp del torneo Gabriele Turani (Illi De Na orde), miglior realizzatore l’ex Amg Sebastiani Sergio Giovannelli (Amici di Peppe), premio fair play a Ugo Cocuccioni (Olimpia Over 40 Rieti), premio alla carriera a Dino Valzano (Olimpia Over 40 Rieti).Inoltre premiati Pietro Milone nella sfida tra questori con Pietro Mannoni, l’ex Nuova Sebastiani Basket Davide Bonora ha ricevuto il premio alla carriera, il coach Alessandro Rossi della Npc ha ricevuto il premio Sandro Cordoni come miglior allenatore, mentre Gianluca Martini ha ricevuto il premio Aldo Alvisini come miglior dirigente.