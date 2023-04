La Kienergia in udienza dal vescovo Piccinonna: «Date il massimo e non dimenticate chi resta indietro»

RIETI - Una giornata speciale per la Kienergia Rieti. Il Vescovo Don Vito Piccinonna ha infatti ricevuto in udienza squadra e staff tecnico e dirigenziale, presso il Palazzo Vescovile.

«E’ stata l’occasione per dare il benvenuto in città al vescovo e presentare la nostra attività – afferma il gm Gianluca Martini – con un particolare focus su Npc Cares, ovvero il settore del club che si occupa di iniziative sociali e di inclusione»

Un incontro cordiale ed emozionante per tutti i membri dello staff ed i giocatori: «E’ stato molto significativo per noi – sottolinea Gianluca Martini – perché da sempre oltre all’attività sportiva amiamo dare importanza all’aspetto inclusivo, e di attenzione nei confronti della comunità».

La squadra ha inoltre ascoltato le espressioni di incoraggiamento del Vescovo che ha esortato i giocatori a dare il massimo nella propria attività sportiva senza dimenticare mai però chi resta indietro ed è meno fortunato.

«La società Npc Sporthub intende ringraziare il Vescovo Don Vito Piccinonna per il momento prezioso di condivisione ringraziandolo per tutto ciò che sta facendo per il nostro territorio».