RIETI - Niccolò Filoni è stato convocato per il raduno della nazionale Under 20 a Casale Monferrato che si svolgerà il 27 e 28 del mese, in vista dei mondiali di luglio. A selezionarlo per questo raduno è stato Adriano Vertemati, il tecnico di Treviglio che, proprio dopo la recente sconfitta dei lombardi al PalaSojourner, commetando la prova difensiva di Filoni dichiarò: «oggi avrebbe marcato anche Michael Jordan».



Un meritato ma non inaspettato riconoscimento per l'esterno 19enne dell'Aquila in forza alla Zeus Energy Npc, ormai avvezzo a queste chiamate e che starebbe accarezzando il sogno di tentare in futuro il salto nell'Ncaa: il campionato universitario statunitense © RIPRODUZIONE RISERVATA