RIETI - La notizia era nell’aria da qualche giorno ed ora è diventata ufficiale: Gianluca De Ambrosi, l'ex rersponsabile del settore giovanile della Npc Rieti che resta la sua seconda famiglia, dopo aver creato insieme alla moglie Chiara, il sito basketgiovanile.com per impartire lezioni a distanza tramite video in tempi di emergenza sanitaria per i ragazzi, per il miglioramento individuale sui fondamentali della pallacanestro, ha stretto una collaborazione con la storica rivista di basket “Superbasket Official Page”. La rivista, una sorta di sancta sanctorum e punto di riferimento di tutti i cestisti italiani, d’ora in avanti fregerà i filmati col suo logo e condividerà i video di basketgiovanile.com.Ad annunciare la novità è stato lo stesso Gianluca De Ambrosi in un post, nel quale comunica la nascita di questa prestigiosa collaborazione. Oltre all’annuncio della collaborazione c’è anche un ringraziamento a chi, da ragazzino, lo scoprì a Mestre facendolo poi decollare verso una carriera che ad oggi gli fa ancora detenere il record come miglior realizzatore di sempre nei Campionati cadetti (la serie B). Si tratta di Sergio Scariolo (nella foto un momento della presentazione) già campione europeo e del mondo con la Spagna da capo allenatore e un titolo Nba da vice coach lo scorso anno con i Toronto Raptors. Sergio Scariolo in queste interessanti vide-lezioni che tiene Gianluca De Ambrosi, ha fatto la prefazione invitando i ragazzi a seguire le lezioni di coach De Ambrosi del quale, come dice nella presentazione del primo video, conserva un perfetto ricordo, stima, ne celebra talento e capacità, ricordando che quando lo vide per la prima volta rimase subito impressionato da quel ragazzino di Mestre per la “sua mano”.«Nasce oggi ufficialmente – scrive De Ambrosi- una bellissima collaborazione con Superbasket Official Page, I miei video sono ora disponibili anche sulla pagina facebook e canale YouTube di Superbasket, la storica e autorevole rivista di riferimento di tutti gli amanti di questo sport. Grazie a Giampiero Hruby per questa bella opportunità. Un ringraziamento anche a tutto lo staff di superbasket. Sono onoratissimo delle parole spese da un allenatore di fama internazionale come Sergio Scariolo nell'introdurre le mie lezioni».