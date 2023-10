Rieti, tenta di rubare un'auto ma viene sorpreso: denunciato dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Borgorose hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo originario della Romania, già noto alle forze dell’ordine, ora indagato per il reato di tentato furto aggravato.

L’uomo, in pieno pomeriggio, si sarebbe furtivamente introdotto all’interno di un’autovettura parcheggiata in località Fiumata, frazione del comune di Petrella Salto, tentando di avviare il mezzo nonostante fosse privo delle relative chiavi di accensione. Tali manovre sono state però notate dai proprietari del veicolo i quali, dopo aver messo in fuga il ragazzo, tramite numero di emergenza 112, hanno prontamente segnalato quanto accaduto ai Carabinieri.

Acquisita la notizia di reato, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cittaducale ha immediatamente avviato le ricerche del soggetto segnalato facendo convergere sul luogo dei fatti tutte le pattuglie in quel momento impegnate in servizi di controllo del territorio.

L’uomo, già titolare di altri precedenti di polizia per fatti analoghi, veniva così individuato e fermato da militari della Stazione di Borgorose e, previa identificazione, accompagnato presso la Stazione Carabinieri di Petrella Salto dove venivano avviati gli accertamenti volti a ricostruire quanto accaduto.

In esito alle attività investigative, il predetto è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti per il reato di tentato furto aggravato.