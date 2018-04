di Lorenzo Bufalino

RIETI - Una prima tappa da incorniciare per il Trofeo Perseo, che al Guidobaldi ha aperto la stagione outdoor della categoria assoluta. Presenti tanti big che sono scesi in pista alla ricerca della migliore condizione fisica in vista degli appuntamenti ufficiali che inizieranno la prossima settimana con la doppia giornata del Cds assoluto. Tante le buone prestazioni nelle gare che hanno visto abbattere una migliore prestazione di categoria allieve con Chiara Gherardi nei 300 metri, e avvicinare altre due migliori prestazioni Italiane assolute.



Un pomeriggio di assoluto livello con la presenza di atleti della nazionale come Davide Re e Maria Benedicta Chigbolu e altri atleti del gruppo di allenamento di Maria Chiara Milardi. Il finanziere da poco più di un anno a Rieti, dopo un grande 2017 concluso con la finale mondiale nei 400 metri, ha fatto l’esordio stagionale nella gara dei 500 metri. Si aspettava una grande gara e così è stata con il ragazzo cresciuto a Torino che ha concluso la sua prestazione con il tempo di 1.00.27, solo 19 centesimi in più del record Italiano di Donato Sabia.



Altra grande gara quella dei 300 metri femminili con la Chigbolu che ha vinto davanti alla Gherardi con 37.21 e in precedenza andava anche a vincere i 150 metri con 17.34, tempo che avvicina il record Italiano di Manuela Levorato di 17.28. Per gli atleti reatini bella la prova alla prima stagionale per la disbobola Valentina Aniballi che supera i 55 metri e batte le compagne di allenamento Strumillo e Carnevale. Ottimo anche Giorgio Trevisani che nei 150 metri arriva quarto con il tempo di 16.05 che sfiora il record sociale fissato a 16.01

