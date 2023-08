Partita la spedizione reatina agli Europei U20. Cinque atleti della Studentesca Milardi a Gerusalemme

RIETI - In decollo verso la storia. Sono partiti stamattina i 5 atleti reatini cresciuti nella Studentesca Milardi che cercheranno la gloria agli Europei di atletica under 20 in programma a Gerusalemme dal 7 al 10 agosto. Gli azzurri di Rieti hanno inviato una foto a Il Messaggero stamattina dall'aeroporto di Fiumicino poco prima di salire sull'aereo.

Punta di diamante della "squadra" reatina è Mattia Furlani, oggi in maglia Fiamme Oro ma cresciuto nella Studentesca, che cerca la medaglia nel salto in lungo: l'atleta sarà in gara lunedì alle 12 italiane (le 11 locali) nello stesso stadio dove un anno fa fece doppietta d'oro nel lungo e nell'alto.

Occhi puntati su Federico Bonanni nell'asta (qualificazioni lunedì mattina alle 9.35) e Damiano Dentato nei 110 ostacoli (batterie lunedì dalle 19 in poi), entrambi a caccia di una prestazione importante e ormai "veterani" delle competizioni internazionali giovanili, dopo la loro esperienza ai mondiali under 18 di un anno fa a Cali (Colombia).

Esordio assoluto con la maglia della Nazionale italiana per i due reatini doc Lorenzo Mattei e Jacopo Capasso, rispettivamente in gara nel martello l'8 agosto alle 9 del mattino e nei 100 metri con le batterie previste lunedì dalle 18.