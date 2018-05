di Lorenzo Bufalino

RIETI - Un grande weekend di gare concluso alla perfezione per la Studentesca Milardi con l’accesso delle due formazioni alla finale scudetto di Modena. Se da una parte le ragazze avevano praticamente il pass in tasca, dall’altra ai ragazzi serviva quasi un miracolo per poter essere della partita scudetto. Vittoria sia al maschile con 15978 pt che al femminile con quota 16200 pt vincono il titolo regionale e superano i 15500 punti richiesti per Modena.Grandi prestazioni per i rossoblù anche nella seconda giornata con al maschile i due super lanciatori Sebastiano Bianchetti e Simone Falloni a trascinare la squadra con il primo che vince il peso con 19,18 ed il secondo, in gara ieri in Germania e corso nella notte a prendere l’aereo per Roma per tornare a gareggiare a Rieti, che scaglia il martello a 72,37. Un plauso a tutti i big che hanno dato l’ok e la loro presenza che ha permesso alla società reatina di evitare una debacle che poteva avere dell’incredibile.In gara c’era anche Andrew Howe nel suo salto in lungo dove ha provato le rincorse in vista della gara a fine giugno dove proverà di nuovo a volare verso gli 8 m. Al femminile la capitana Valentina Aniballi sempre presente ai cds ha onorato la maglia con la vittoria nel disco con 56,18 come anche Maria Enrica Spacca ha onorato la canotta rossoblu con la sua gara nei 200 m corsi in 24.22