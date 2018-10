Ultimo aggiornamento: 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Festival europeo della velocità giovanile e i Campionati italiani cadetti, organizzati a Rieti il 6 e 7 ottobre, hanno generato un impatto molto positivo in termini di presenze e ricaduta economica per la città. Sono stati infatti 2mila i presenti, di cui mille atleti. Le stime della Confcommercio, invece, indicano un indotto di 475.000 euro tra alberghi, bar, ristoranti e altre attività commerciali.«Sono molto soddisfatta dei risultati positivi, in termini di partecipazione e di indotto – aggiunge l’assessore regionale al Turismo e alle Pari Opportunità, Lorenza Bonaccorsi – fatti registrare dallo scorso evento di Atletica Leggera di Rieti. Questo conferma che le manifestazioni sportive e culturali sono un veicolo importante di promozione dei territori. Il turismo sportivo, in particolare, è un asset strategico per lo sviluppo del settore perché è capace di richiamare un pubblico variegato, non solo giovane, vocato alle esperienze da vivere in strutture qualificate, all’aria aperta, immersi nella natura e nella bellezza del paesaggio. Il territorio di Rieti in tal senso ha una naturale vocazione, per questo la Regione Lazio continuerà a concentrare l’attenzione per lo sviluppo di questo territorio con l’obiettivo di migliorare la ricettività e la qualità dell’accoglienza».«La due giorni di atletica – commenta l’assessore della Regione Lazio al Lavoro e Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino – ha fatto dello stadio Raul Guidobaldi un grande polo d’attrazione, contribuendo a far conoscere Rieti a livello nazionale e internazionale. Il contributo della Regione Lazio alla manifestazione ha generato un indotto 3 volte superiore. Il risultato indica che quando si lavora e si investe in modo sinergico, coinvolgendo le tante realtà legate a un territorio, si innescano processi e ricadute positive per la città. Da qui a due anni sono moltissime le manifestazioni sportive nel reatino, fino al grande appuntamento con i campionati di atletica leggera under 18. Far ripartire Rieti e l’area del cratere significa anche questo: supportare, mettendo a sistema, manifestazioni, eventi, occasioni di riscoperta delle bellezze e potenzialità del territorio».