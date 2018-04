di Lorenzo Bufalino

RIETI - Prime gare all'aperto per la categoria assoluta al Raul Guidobaldi, e primi record che vanno ad infrangersi. Nella prima tappa del Trofeo Perseo che vedeva per lo più gare spurie non appartenenti ai programmi mondiali e olimpici, erano presenti diversi big dell'atletica reatina e nazionale. Il risultato che fa maggior scalpore è la migliore prestazione Italiana fatta segnare dall'enfant prodige dell'Atletica Studentesca Milardi Chiara Gherardi. La velocista protagonista di una stagione indoor da dominatrice nella categoria allieve, dopo aver fatto segnare già due migliori prestazioni Italiane su 60 e 200 metri indoor, alla prima gara outdoor ritocca anche il record sui 300 metri con il tempo di 38.51. La precedente migliore prestazione apparteneva a Nevia Pistrino che proprio a Rieti nel 1981 correva in 38.6 manuale.

Marted├Č 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA