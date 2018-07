di Lorenzo Bufalino

RIETI - Questa mattina è iniziato il campionato del mondo under 20 anche per i colori reatini. In gara nella qualificazione del lancio martello femminile c'era Cecilia Desideri. L'atleta della Studentesca Milardi allenata da Roberto Casciani, aveva conquistato il mondiale 10 giorni fa a Grosseto quando in una gara valevole come scontro diretto per la maglia azzurra, vinse con il personale portato a 58,01. La reatina si è molto ben comportata in Finlandia arrivando in sedicesima posizione con la misura di 57.18. La giovane lanciatrice si è dimostrata ancora in forma ed è risultatata la quarta delle escluse alla finale a 12. Dopo la delusione del campionato Italiano di Agropoli, dove restò fuori dal podio, la reatina si riprende una bella rivincita dimostrandosi competitiva anche a livello internazionale

