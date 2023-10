Mattia Furlani atleta europeo emergente 2023, il prestigioso riconoscimento fu assegnato ad Andrew Howe nel 2007

RIETI - Un anno da incorniciare per l’astro nascente dell’atletica italiana Mattia Furlani. All’azzurro cresciuto nella Studentesca Milardi e ora alle Fiamme Oro è stato assegnato il premio di Rising Star per il 2023, riconoscimento di atleta europeo emergente dell’anno della European Atheltic Association.

Il prestigioso riconoscimento, che viene assegnato a partire dal 1993 dalla federazione europea, è stato annunciato in serata. Furlani è il secondo italiano di sempre ad essere premiato in questa categoria: il primo fu un altro reatino che risponde al nome di Andrew Howe nel 2007.

Un riconoscimento sicuramente importante a coronare un’annata da ricordare per Furlani dopo il primo posto nel salto in lungo all’Europeo Under 20 a Gerusalemme con la misura di 8.23 e la partecipazione ad agosto ai mondiali di Budapest.

«È da un anno che sogno questo premio - le parole di Furlani, che nella scorsa edizione era stato nel terzetto di finalisti - ed è il miglior modo per avvicinarmi alla prossima stagione, quella degli Europei di Roma e delle Olimpiadi di Parigi».