RIETI - La Giunta Cicchetti ha approvato il progetto definitivo degli interventi sullo stadio di Atletica “R. Guidobaldi”, ricompresi nel progetto Rieti 2020 “Parco Circolare diffuso” – Cittadella dello Sport. L’intervento è interamente finanziato per complessivi €754.000 e verrà appaltato nelle prossime settimane.«Procediamo con il progetto Rieti 2020 – dichiarano l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Rieti, Antonio Emili, e il consigliere delegato allo sport, Roberto Donati – l’intervento sullo stadio Guidobaldi è uno dei principali previsti nel progetto, permetterà di rendere più moderno, sicuro e funzionale l’impianto e di arrivare nel migliore dei modi all’importante appuntamento estivo con i Campionati Europei Under 18 di Atletica. Ringraziamo gli uffici per il lavoro svolto e assicuriamo la massima determinazione nel proseguire con il progetto Rieti 2020 che, attraverso interventi materiali e immateriali, ci permetterà di ridisegnare il volto di diverse aree della Città oltre che rilanciare e sostenere l’economia e la promozione del territorio».Nel dettaglio, attraverso il progetto relativo al Guidobaldi, si procederà alla realizzazione della nuova pista di atletica indoor, alla sostituzione del manto di copertura della struttura geodetica esistente, alla realizzazione della nuova recinzione del complesso, alla sostituzione di corpi illuminanti con nuove apparecchiature Led, alla realizzazione di un impianto di illuminazione esterna perimetrale, alla sostituzione dei diffusori sonori esistenti, all’adeguamento dell’impianto di climatizzazione, alla realizzazione di un impianto di rilevazione incendi connesso all’impianto di climatizzazione, alla realizzazione di parete tagliafuoco per esterni e all’installazione di un impianto di videosorveglianza.