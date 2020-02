© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Questa mattina, 6 febbraio, nella Sala Consiliare del Comune di Rieti, si è tenuto l’ultimo incontro della visita in Città, durata tre giorni, della Federazione Europea di Atletica e dei team leader delle varie nazionali. Martedì scorso è stato costituito ufficialmente, con atto notarile, il Comitato organizzatore degli Europei Atletica Under 18 che si terranno allo Stadio R. Guidobaldi di Rieti dal 16 al 19 luglio, del quale fanno attualmente parte il Comune di Rieti, la Provincia di Rieti e l’Atletica Studentesca “Andrea Milardi”. Al briefing finale odierno hanno partecipato anche il Consigliere delegato allo sport del Comune di Rieti, Roberto Donati, e il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti.«Il Comune di Rieti sta facendo la sua parte per un evento di straordinaria importanza, per l’immagine di Rieti e anche per l’economia territoriale – commenta il consigliere delegato Roberto Donati – nei giorni scorsi la Giunta Cicchetti ha approvato il progetto definitivo ed è stato conseguentemente pubblicato l’avviso per l’affidamento dei lavori che ridisegneranno il volto dello Stadio Guidobaldi rendendolo ancora più moderno e funzionale, pronto per ospitare eventi del livello dei campionati europei in programma a luglio. C’è un bel clima intorno alla nostra Città e all’organizzazione che si sta mettendo in piedi e mi auguro che tutti i reatini parteciperanno con gioia ad una manifestazione che darà lustro al nostro territorio».