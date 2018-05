RIETI - Sono 6 gli atleti disabili della Asd Atletica Sport Terapia di Rieti che parteciperanno al Campionato italiano di atletica leggera FisdirI in programma a Firenze dal 24 al 27 maggio. Gli atleti qualificati per l'importante manifestazione sono Marino Albini per il settore agonistico, che punta alla medaglia nel getto del peso e nel lancio

del giavellotto; Daniele Paolucci, Doriana Schifani, Emanuela Marchili, Matteo Paolucci e Matteo Santucci per il settore promozionale, che gareggeranno nelle gare dei 50 metri piani, del lancio del vortex e nella marcia. Saranno guidati dal punto di vista tecnico dagli istruttori Fabio Poles e Simonetta Tartaro che ne curano la preparazione da molti anni.



Un ulteriore successo della società sportiva reatina che domenica scorsa ha partecipato con una delegazione guidata dalla presidente Adriana Catini all'evento ''III Memorial Mauro Giuliani - Festa della Birra", svoltasi a Monte

S. Maria, nel corso del quale il fondatore dell'Associazione Per non sentirsi soli, Mario Giuliani, ha consegnato al sodalizio un contributo, frutto della cena di beneficenza organizzata a sostegno delle attività svolte nell'anno agonistico 2017/18.



Un gesto di solidarietà che conferma il crescente supporto delle espressioni della società civile nei confronti di iniziative di alto valore sociale, che si auspica possano fruire di un analogo supporto dalle istituzioni pubbliche locali e nazionali.

