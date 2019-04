CLASSIFICA SCUOLE

RIETI - La “Classe più veloce” ha festeggiato ieri mattina i 30 anni con due record. La manifestazione studentesca riservata alle scuole elementari ha superato per la prima volta le 2000 presenze (atleti gara) e nella finalissima di ieri ha premiato le Classi più veloci di Rieti e Provincia con il nuovo primato della manifestazione.La terza C della Minervini l’ha spuntata di un soffio su Vazia con un arrivo al fotofinish. Per quanto riguarda le quarte è netta la vittoria della Lombardo Radice che sigla la seconda miglior prestazione degli ultimi dieci anni. Montopoli conclude con il triplete e il record della manifestazione. La sezione A vince per il terzo anno consecutivo, era successo sempre a Montopoli nel triennio 2009/2011 e sempre con la sezione A, e sigla il primato della manifestazione con l’eccellente 1.15.88 confermando quanto di buono avevano fatto nelle qualificazioni al Valle Tonda.1) III C Minervini 1.25.32, 2) III C Vazia 1.25.34, 3) III A Santa Rufina 1.26.16, 4) III C Cirese 1.26.28, 5) III B Piazza Tevere 1.27.68, 6) III D Cirese 1.27.96, 7) III A Lombardo Radice 1.28.92, 8) iii d Minervini 1.32.28.1) IV A Lombardo Radice 1.20.80, 2) IV D Minervini 1.21.80, 3) IV B Cirese 1.22.30, 4) IV b Montopoli 1.23.08, 5) IV B Marconi 1.23.60, 6) IV A Poggio Mirteto 1.24.36, 7) IV Cislaghi 1.24.40, 8) IV D Piazza Tevere 1.26.68.1) V A Montopoli 1.15.88, 2) V C Cirese 1.17.00, 3) V A Lombardo Radice 1.19.32, 4) V C Minevrini 1.19.34, 5) v b Forano 1.20.72, 6) V B Piazza Tevere 1.20.96, 7) V Poggio Mirteto 1.21.22, 8) V A Villa Reatina 1.24.46.: Ginevra Feminella, Francesca Pellegrini, Benedetta Casella, Asia Zannetti, Federico Marras, Jacopo Paolillo, Gabriele Gentileschi, Aldo Morgante; Insegnanti Roberta Grassi e Anna Rita Pompei.: Chiara De Sanctis, Giulia Fiorentino, Elena Mastroiaco, Roma Poncetta, Valerio Inches, Filippo Papale, Gabriele Spadoni, Alessio Vannozzi; insegnante Laura Pezzotti.: Lorena Antonia Nikulaita, Victoria Bulhac, Ginevra Porro, Eloisa Ledda, Ettore Pinto, Tommaso De Angelis, Mesfen Ratti, Tommaso Franconi; insegnanti Franca Pietrosanti e Annalisa Abatelli.Ora il prossimo appuntamento si sposta a maggio con le finali del Correre, Saltare e Lanciare (22 maggio), mentre lo staffettone della manifestazione di chiusura è in programma il 30 maggio.