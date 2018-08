RIETI - Ieri sera Rieti è sbarcata a Casa Italia a Berlino nelle penultima giornata degli Europei. Sicuramente una bella serata alla quale hanno partecipato esponenti istituzionali di Regione, Comune, Camera di Commercio e la Alessandro Rinaldi Foundation al fine di promuovere il territorio reatino grazie allo straordinario movimento che l'atletica ha creato e creerà in futuro, a partire dal Criterium nazionale Cadetti previsto per ottobre per finire agli Europei U18 del 2020.



IL COMUNICATO DEL CONSIGLIERE DONATI

Ieri sera nel contesto di casa atletica Italiana, la casa degli azzurri in occasione dei campionati europei di atletica leggera a Berlino, abbiamo rafforzato la già produttiva sinergia tra Comune di Rieti, Federazione Italiana di Atletica Leggera e Regione Lazio. Durante la stagione in corso, Rieti ha già organizzato, e continuerà a farlo ben quattro campionati italiani di diverse categorie. Infatti nei giorni scorsi ci è stato ufficializzato che Rieti nel mese di ottobre ospiterà i Campionati Italiani Cadetti, dove all’interno della manifestazione organizzeremo anche il “Festival Europeo della Velocità Giovanile”. Anche in questa occasione sono previste un’indotto superiore alle mille persone sul nostro territorio da tutta Europa. Un serie di eventi di avvicinamento al campionato europeo Under 18 #Rieti2020, che oltre ad elevare le nostre competenze organizzative, riversano su di esso gli effetti positivi del Turismo Sportivo che generano.

Hanno fatto parte della delegazione a Casa Italia anche la Camera di Commercio di Rieti e l’Alessandro Rinaldi Foundation, con il fine ben risuscito, di valorizzare il nostro territorio attraverso l’utilizzo e delle nostre ricette e prodotti tipici durante la cena e la visualizzazione del video promozionale vincitore del contest Reate Vision.

Domenica 12 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA