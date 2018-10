RIETI - Si è conclusa la prima giornata del campionato Italiano cadetti di Rieti, giornata dove a farla da padrone purtroppo è stata la pioggia. Tutte le gare comunque si sono svolte regolarmente portano grandi emozioni dalla mattina alla sera.



Prima giornata e prima medaglia reatina grazie alla lanciatrice Veronica Gentili che nel lancio del disco è riuscita ad acciuffare il terzo posto grazie al super personale di 31.44, misura che migliora il precedente record di oltre 2 metri. Una grande gara della Gentili che supera il vecchio personale per due volte e poi proprio all'ultimo suo lancio disponibile riesce a prendersi la terza posizione.

In finale oggi sono arrivati anche Federico Fratili nel triplo dove arriva settimo, Edoardo Perigli ottavo nel peso e Antonio Severoni nell'asta che eguaglia il personale a 3.65. Nella mattinata in gara anche gli ostacolisti Rebecca Ragni e Flavio Faraglia nei 300 ostacoli dove sono riusciti a conquistare la finale dal nono al sedicesimo posto di domani mattina. Peccato per Faraglia che sfiora la Finale A per soli due centesimi. Sempre nella mattinata Jacopo Capasso non si è riuscito ad esprimere al meglio nel lungo dove atterra appena oltre i 6 metri ed arriva undicesimo.

Una buona prima giornata per i colori amarantocelesti e rossoblù della Studentesca che durante le competizioni ha anche festeggiato le allieve che hanno vinto una settimana fa a Cinisello Balsamo il titolo under 18 a squadre. Belle anche le premiazioni delle gare svolte da tanti atleti che hanno fatto grande l'atletica reatina, da Andrew Howe alla giovane Martina Carnevale ad Enrico Lang.

