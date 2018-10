© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Oggi pomeriggio alle 18 si aprirà ufficialmente il weekend di gare dei campionati Italiani cadetti, con la cerimonia di apertura tra Piazza Cavour e Piazza Cesare Battisti. A sfilare per le vie della città ci saranno tutte le regioni ed i loro atleti, che ammonteranno nel totale ad oltre 1000 ragazzi e ragazze. Con loro anche le 25 delegazioni Europee che parteciperanno al Festival Europeo della Velocità, manifestazione che porterà un ragazzo e una ragazza delle 25 nazioni in gara sugli 80 metri.Due grande manifestazioni che hanno come orizzonte gli Europei di Rieti 2020, evento a cui potranno partecipare proprio le classe di età (2003-2004) protagoniste questo weekend a Rieti. In numeri queste di sabato e domenica saranno gare che porteranno oltre 2000 persone in città, 1000 atleti che si contenderanno i 37 titoli messi in palio nel campionato Italiano cadetti, ed i 2 messi in palio dal Festival della Velocità.Come sempre ad organizzare saranno L'atletica Studentesca Milardi, con il suo staff di volontari ormai con esperienza decennale nel preparare questi eventi, il comune di Rieti, la regione Lazio che ha stanziato 130.000 euro per la realizzazione della due gironi, la Fidal Nazionale che per la prima volta organizza in toto il criterium cadetti e la Confcommercio che si occuperà della logistica. Un insieme di enti che puntano alla sinergia sempre guardando al 2020, dove Rieti dovrà farsi bella agli occhi di tutta Europa.