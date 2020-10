Rieti, in funzione 16 nuovi montascale nel complesso Ater in via Salaria

RIETI - Nel complesso Ater di Via Salaria a Rieti sono entrati in funzione 16 nuovi montascale, uno per ogni civico/scala dell’immobile. Le apparecchiature saranno a disposizione di tutti i residenti over65 e/o con problemi di deambulazione e di salute.

I montascale erano stati installati nei mesi scorsi grazie ad un investimento effettuato dall’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale attraverso fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio.

A breve, sempre grazie a finanziamenti della Regione Lazio, ulteriori 14 montascale verranno posizionati in altri complessi di proprietà dell’Ater nella Città di Rieti.

