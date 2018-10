LA SODDISFAZIONE DI ZINGARETTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si sono conclusi i campionati Italiani cadetti che hanno ospitato quest’anno anche per la prima volta il Festival Europeo della Velocità. Una bellissima manifestazione riuscita alla perfezione nonostante la pioggia che ha rovinato un po’ le prestazioni dei giovani atleti.Nella seconda giornata è arrivato l’attesa migliore prestazione Italiana under 16 per mano della veneta Greta Brugnolo nelle prove multiple dove all’ultima gara, quella dei 600 metri ha ribaltato la proiezione negativa verso il record. 4668 punti che superano i 4667 punti sempre della Brugnolo. Per quanto riguarda la classifica finale nella combinata per regioni ha vinto la Lombardia, su Veneto e Lazio.Per i reatini due medaglie. Ieri quella arrivata grazie ad una superlativa Veronica Gentili nel lancio del disco dove supera i 31 metri e anche il primato personale di 1.5 metri. Oggi quella d’Oro di Flavio Faraglia e Jacopo Capasso che insieme ai compagni di staffetta della selezione laziale Federico Morseletto e Angelo Ulisse, vincono nella 4x100.Bene anche individualmente i reatini con le top 10 di Edoardo Fratili nel triplo, Antonio Severoni nell’asta, Edoardo Perigli nel peso e Flavio Faraglia nei 300 ostacoli, con anche l’11° posto di Jacopo Capasso nel lungo. Nella giornata premiazione del Festival Europeo della Velocità vinto dalla delegazione Francese che ha ricevuto il premio dal presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti.«La Regione Lazio è vicina alla popolazione colpita dal sisma e il ‘Festival europeo della velocità giovanile e Campionato italiano cadetti 2018’ rappresenta un’occasione particolarmente felice per essere qui ancora. L’iniziativa ‘Rieti città dello sport’, che l’amministrazione regionale ha voluto appoggiare e sostenere, punta a rilanciare il territorio anche attraverso lo sport, coinvolgendo i giovani e le loro famiglie. I prossimi due anni, che porteranno ai campionati italiani di atletica leggera under 18 ‘Road to Rieti2020’, sono fondamentali per proseguire nel dare fiducia e speranza a una terra bellissima, per questo riempiremo di progettualità il percorso di avvicinamento a questo grande evento. In quest’ottica abbiamo anche voluto lanciare il contest ‘Amatrice verso 2020’ rivolto agli studenti del Liceo Sportivo Internazionale di Amatrice che si cimenteranno nella creazione di un progetto sportivo sull’atletica leggera. Peraltro su Rieti l’impegno non è solo sull’atletica leggera, ma sullo sport a 360 gradi, come dimostra il recente investimento regionale per la messa in sicurezza della Stadio del Rieti Calcio. Oggi è una giornata meravigliosa, vedere tanti ragazzi perseguire le loro passioni e poterli ospitare è già una vittoria. A tutti gli sportivi il mio più grande in bocca al lupo. Continuate così, noi faremo altrettanto».