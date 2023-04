Settimana mondiale delle vaccinazioni 2023: il 26 aprile open day gratuito della Asl Rieti

RIETI - Come ogni anno, nell’ultima settimana di aprile si celebrano la Settimana mondiale delle vaccinazioni (24-30 aprile 2023, World Immunization Week) e la Settimana europea delle vaccinazioni (23-29 aprile, European Immunization Week) con l’obiettivo di mettere in luce l’importanza dei vaccini per proteggere la salute delle persone di tutte le età. Il tema dell’edizione di quest’anno della Settimana mondiale delle vaccinazioni è “The Big Catch-Up” (“Il grande recupero”), per sottolineare la necessità, a livello globale, di recuperare i progressi compiuti negli anni grazie alle vaccinazioni e raggiungere i milioni di bambini che non sono riusciti a vaccinarsi a causa della pandemia di Covid-19.

Ecco le nostre iniziative:

La Asl di Rieti celebra la Settimana mondiale delle vaccinazioni con due Open day che si svolgeranno mercoledì 26 aprile dalle ore 15 alle ore 18.

Il primo Open day si svolgerà presso il Consultorio pediatrico di via del Terminillo, 42 a Rieti (blocco 5) e sarà dedicato alla vaccinazione anti-HPV degli adolescenti (12-18 anni di età).

Il secondo Open day si svolgerà presso l’Area di Prevenzione e Promozione della Salute presente presso il Distretto 1 di Rieti in via delle Ortensie, 28 (piano primo) e sarà dedicato a tutti i vaccini.

L’importanza delle vaccinazioni:

Durante la settimana ampio spazio verrà dedicato alla sensibilizzazione della popolazione sull’importanza delle vaccinazioni come strumento per salvare vite. I vaccini rappresentano ad oggi il metodo più sicuro per non ammalarsi e per non trasmettere ad altri una malattia; prevengono gravi malattie e il diffondersi delle epidemie; oltre che nei bambini, sono estremamente utili anche nelle donne in età fertile, per prevenire ad esempio i rischi derivanti dalla rosolia in gravidanza, e negli uomini che se non vaccinati possono diventare essi stessi un serbatoio di diffusione della malattia.

I cittadini potranno seguire il calendario vaccinale e recuperare eventuali vaccinazioni non eseguite e informarsi sulle numerose campagne di vaccinazione “straordinarie” che la Asl attiva nel corso dell’anno. Oltre agli operatori del Consultorio pediatrico, a cui si può fare riferimento chiamando il numero 0746/279420 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 o inviando una email servizio.vaccinale@asl.rieti.it è possibile contattare gli operatori della nuova Area di Prevenzione e Promozione della Salute, all’interno della quale è presente l’Ambulatorio vaccinazioni adulti. Informazioni possono essere richieste contattando la segreteria al numero 0746/278614, oppure all’indirizzo email vaccinazioni.adulti@asl.rieti.it.