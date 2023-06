L’Asi di Rieti organizza un corso di formazione per operatore di escursionismo-trekking

RIETI - L’Asi di Rieti organizza per il weekend del 1 e 2 luglio un corso di formazione per operatore di escursionismo – trekking di livello 1 a Montasola, Casperia e Roccantica. Il corso è aperto a tutti fino al raggiungimento del numero chiuso. La precedenza sarà data ai residenti dei Comuni aderenti e vincitori del bando per l’iniziativa (Montasola, Casperia Roccantica) per i quali sarà tutto gratuito. Il Bando “Attrattività dei borghi” promosso dall’Unione Europea, ha visto vincere il progetto “Mcr – Medievo che RiVive Montasola, Casperia, Roccantica”, il quale è finanziato attraverso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, nell’ambito del Pnrr.

L’Asi fornirà la necessaria formazione per le figure professionali coinvolte nei percorsi escursionistici di tipologia sportiva con il rilascio di certificazioni riconosciute dal Coni abilitanti a operare come operatori del settore.

Il Trekking e l’Escursionismo hanno un’alta diffusione e destano notevole interesse da parte del pubblico sportivo e turistico.

L’iniziativa avrà luogo non soltanto nel fine settimana del 1 e 2 luglio, ma anche in quelli del 22/23 e 29/30 luglio.

Il diploma e il tesserino tecnico Asi

Le certificazioni rilasciare sono riconosciute dal Coni (con abilitazione ad operare sul territorio nazionale come operatori sportivi), dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Interno. Il diploma e il tesserino tecnico sono adrenti inoltre al Protocollo SNaQ (protocollo europeo).

Per info e iscrizioni, che sono aperte fino ad esaurimento posti, si rimanda ai seguenti contatti:

Mail: info@asirieti.it

Telefono: Andrea Auletta: 389 1895828