di Massimo Cavoli

RIETI - Nuovo, tormentato, capitolo nella tribolata costruzione dell’ascensore di via San Pietro Martire, nel centro di Rieti. Non bastassero i ritardi accumulati nella realizzazione dell’impianto (nella foto a sinistra, l’area) - complice anche una variante approvata in corso d’opera - considerato un fiore all’occhiello dei Plus che hanno radicalmente trasformato (non senza sollevare critiche e polemiche) l’aspetto urbanistico delle due piazze, adesso tra il Comune e l’impresa esecutrice dei lavori...