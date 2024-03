Terni, ascensore in tilt da giorni: famiglie con bambini e disabili "ostaggio" nel palazzo di via Battisti

TERNI - Dodici giorni senza ascensore con i disagi che è facile immaginare.

Accade nel condominio al civico 147 di via Battisti, dove 32 famiglie sono ostaggio dell'ascensore che non ha intenzione di rimettersi in moto.

La certezza è che il guasto sta mettendo in grande difficoltà i residenti.

A quanto pare la ditta che ha in gestione l’impianto non riesce a venire a capo del problema, intanto i giorni passano e gli abitanti vivono il quotidiano disagio.

Soprattutto gli anziani e i bambini in tenera età, che sono costretti a restarsene a casa non potendosi cimentare giornalmente nella scalata ai piani alti.

"Una situazione paradossale se si pensa che l’impianto è moderno e la manutenzione è sempre stata fatta regolarmente - dicono le famiglie che combattono con questo disagio. L’auspicio a questo punto è che l’ascensore rinsavisca".