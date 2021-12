La Kuden Goshin Ryu si fa onore anche al campionato italiano di classe Fijlkam di ju jitsu

RIETI - Si sono svolti lo scorso weekend al centro olimpico di Ostia “Palapellicone” i campionati italiani di Ju Jitsu 2021, la Kuden Goshin Ryu Ju Jitsu di Rieti con solo due atleti ha portato a casa un primo posto e un secondo posto.



«Dopo tanta sfortuna che fino all’ultimo non ci abbandona, la Kuden è riuscita a portare a casa un campione italiano Iacopo Pezzotti nella categoria 85 Kg Senior e un vice campione italiano Alessio Giovannelli nella categoria 81 Kg Cadetti sempre nella specialità regina il Fighting System. Purtroppo - comunica la società in una nota - dovevano essere in quattro alla spedizione per la conquista dell’ambito titolo italiano, ma all’ultimo i due atleti: Lorenzo Iacoboni e Leonardo Dionisi che dovevano partecipare sono stati fermati il primo per Covid il secondo per la quarantena, una vera sfortuna visto che si sono preparati con grande sacrificio e dedizione e appena alla vigilia è arrivato lo stop».

«E veniamo alla gara - prosegue la nota della società - un campionato con una presenza di 350 atleti provenienti da tutta Italia con 40 società partecipanti, categorie con numeri a doppia cifra di alta qualità tecnica e Iacopo Pezzotti non si è fatto intimorire dai propri avversari e sferrando colpi da grande campione che è, è riuscito a portare a casa il titolo da campione d’Italia nella categoria 85 Kg senior e l’ambita cintura nera che è arrivata con il titolo conquistato. Un secondo posto di Alessio Giovannelli che pur vincendo tutti gli incontri prima della finale, si è dovuto inchinare a lo strapotere dell’avversario, ma va bene così!! Alessio è un cadetto che ancora ha margini di miglioramento e crescita tecnica».

«Sono molto soddisfatto - afferma il M. Giuliano Spadoni - dopo due anni di fermo siamo ripartiti e mi sembra che siamo ripartiti alla grande, perché il grande lavoro paga sempre e i due ragazzi hanno dato una bella risposta, sul campo tecnico si arricchisce anche il numero dei tecnici in casa Kuden, infatti sabato 11 sempre al Palapellicone si sono svolti gli esami di Dan, dove era di scena Marco Chiappalone per sostenere gli esami per il 4 Dan brillantemente superati. Grandi ragazzi sempre così! Il buon lavoro paga sempre».