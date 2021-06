Cina, incendio in una scuola di arti marziali: morti 18 giovani tra i 7 e i 16 anni

Dramma in Cina. Diciotto ragazzi, tra i 7 e i 16 anni, hanno perso la vita ed altre 16 persone sono rimaste ferite in seguito all'incendio che si è sviluppato in una scuola di arti marziali nel centro del Paese. Lo hanno annunciato le autorità locali.

#UPDATE At least 18 people have been killed and 16 injured in a fire at a martial arts school in China.

Local media report most of the victims are boarding pupils aged between seven and 16. The fire has been extinguished and authorities are investigating the cause of the blaze pic.twitter.com/Ld7JVrmiK3

