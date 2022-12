Torna l'appuntamento natalizio con la due giorni dedicata alle arti marziali

RIETI - Come da tradizione il 17 e 18 dicembre, torna l'evento di Arti Marziali Natalizio a Rieti - organizzato da Andrea e Fabrizio Strinati - si svolgerà in due giornate, al Planet Fitness Club di via Liberato di Benedetto, Nei due giorni si susseguiranno esami e seminari sulle arti marziali e la difesa personale.

L' evento segnerà la chiusura della prima parte della stagione sportiva delle scuole dei Maestri Strinati Fabrizio ( 7 dan di Ju Jitsu Csen e wasca e Direttore Tecnico Nazionale del Krav Maga Tss metodo di addestramento da lui fondato) e Strinati Andrea, che si concluderà con gli esami degli allievi e la consegna di riconoscimenti di merito ed attestati.

Svolgeranno gli esami anche altre scuole della Città di Rieti - il Kaizen Dojo del M. Gianfranco Sampalmieri, che collabora allo svolgimento dell'evento;

Il Ju Jitsu Fighter Rieti del Maestro Gianluca Quintili - che parteciperà anche con il suo gruppo di Kudo;

Asd Fight Club Rieti dell'istruttore Marco Cosentino.

L'organizzazione è in collaborazione con la Wasca International, presieduta da Alfredo Bassani, che prenderà parte all'evento, nata in Abruzzo oltre 45 anni fa, che insieme allo Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale), diffonde e promuove lo sport e le arti marziali in tutto il mondo.