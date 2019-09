Rieti, in manette giovane spacciatore incallito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Uno spacciatore "incallito". Nessuna misura restrittiva è stato in grado di fermare l'attività di spaccio di un reatino di 28 anni, Z.A. pluripregiudicato, tratto nuovamente in arresto e sottoposto ai domiciliari. Negli ultimi giorni gli agenti della squadra mobile della questura di Rieti erano tornati a mettere gli occhi sul giovane nell’ambito dei servizi di contrasto alla microcriminalità e in particolare allo spaccio di stupefacenti, rafforzati dal questore Antonio Mannoni.Il reatino, infatti, dopo essere stato arrestato più volte per la cessione di stupefacenti, nello scorso mese di febbraio era stato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish e di oltre 100 euro in contanti, provento della sua attività di spaccio, posta in essere, addirittura, mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari. Con il passare del tempo tale la misura era stata convertita nell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nei giorni scorsi gli gli investigatori hanno nuovamente sorpreso l’uomo in possesso di sostanze stupefacenti e di una consistente somma di denaro, evidenziando ancora una volta, una consistente attività di spaccio di droga. L’autorità giudiziaria reatina ha così disposto per lo spacciatore l’aggravamento della custodia cautelare disponendo nuovamente la misura degli arresti domiciliari. Nella giornata di ieri, gli agenti della squadra mobile, hanno così rintracciato l’uomo arrestandolo e conducendolo presso la propria abitazione dove dovrà rimanere in regime di arresti domiciliari.