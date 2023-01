Rieti, evade dai domiciliari: arrestato dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto hanno arrestato un quarantenne, orlginario del luogo, per evasione dagli arresti domlciliari.

Nella serata di ieri, l'uomo, sebbene sottoposto da circa sei mesi al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione della Bassa Sabina, durante un normale controllo alla circolazione stradale, è stato trovato a bordo di un'autovettura condotta da un'altra persona.

L'uomo, già noto alle Forze di Polizia, non è stato in grado di fornire plausibili giustificazioni per l'allontanamento dal luogo di detenzione

Per tale motivo, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso l'abltazione di residenza e sottoposto nuovamente al regime degli arresti domiciliari.