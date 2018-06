di Matteo Di Mario

RIETI – Continuano le iniziative culturali all’Archivio di Stato di Rieti. Oggi pomeriggio, venerdì 8 giugno, alle ore 16, nella Sala Biondi della sede di Viale Ludovico Canali 7, si terrà la presentazione del secondo numero del 2018 della rivista on line “Didattica Luce in Sabina”, stavolta dedicato al tema “Donne e fabbrica. Le lavoratrici della Snia Viscosa di Rieti”.



Nel corso dell’evento, saranno presentati documenti originali, interviste e video relativi all’ex stabilimento tessile, che segnò il definitivo passaggio della città ad un'economia di tipo industriale, rendendola per anni uno dei maggiori centri manifatturieri del Lazio.



«Dopo il recupero della documentazione storica della fabbrica – fanno sapere dall’Archivio di Stato – è in corso su di essa un lungo e capillare lavoro di ricomposizione e riordinamento, soprattutto per quanto riguarda i fascicoli personali dei lavoratori della Snia Viscosa».



L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Istituto Luce Cinecittà, con il quale l’Archivio di Stato sta portando avanti anche un interessante progetto sulle fonti fotografiche e cinematografiche per la storia di Rieti.

Venerd├Č 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:04



