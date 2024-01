L'assistente Giannandrea Aguzzi debutta in serie D ad Anzio

RIETI - Debutto in Serie D per l'assistente Giannandrea Aguzzi, 25 anni, appartenente alla sezione Aia di Rieti del presidente Vittorio Sperati. In Anzio-Cynthialbalonga affiancherà l'arbitro Carlo Esposito di Napoli, l'assistente numero è invece Andrea Gentilezza di Civitavecchia.

Aguzzi ha iniziato ad arbitrare a 15 anni e nel 2020 ha deciso di fare principalmente l’assistente. L'esordio era nell'aria: nelle designazioni dell'Eccellenza laziale durante la stagione è stato spesso al fianco di arbitri provenienti dal altre regioni già immessi nei quadri della Can/D.

Se confermerà l'ottimo livello delle prestazioni a fine stagione sarà inserito in modo definitivo nell'organico della Can/D.