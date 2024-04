Aperta a Rieti la nuova sede di Agci Lazio

RIETI - Presenza sempre più importante sul territorio di Rieti per l'Associazione Generale delle Cooperative Italiane a Rieti. Venerdì scorso è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede dell'Agci Lazio, sportello di Rieti, che di fatto era già attivo in città da gennaio 2024. Le cooperative locali potranno usufruire dei servizi recandosi negli uffici di via dei Salici 35, operativi tutti i giorni e ai quali si potrà accedere previo appuntamento.

A ufficializzare l'avvio dell'attività del nuovo presidio il Presidente regionale Agci Marco Olivieri, il Responsabile delle Relazioni Industriali Agci Giuseppe Gizzi, il membro di Agci Lazio Alessandro Pontieri e l'avvocato reatino Francesco Baldi (in foto da sinistra a destra).

«Con questa apertura - si legge nella nota dell'associazione - Agci riafferma la sua presenza di centrale cooperativa di tutela, rappresentanza e promozione del sistema cooperativo su Rieti e su tutta la provincia».