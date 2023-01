Antonio Minni e Vito Cantisani i nuovi direttori universitari delle Uoc di Otorinolaringoiatria e Teleradiodiagnostica

RIETI - L’attivazione del percorso di integrazione tra Asl Rieti e Università Sapienza di Roma ha portato alla clinicizzazione delle prime due Unità operative complesse aziendali.

Da alcuni giorni l’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria è guidata da Antonio Minni, professore Associato presso il Dipartimento Organi di Senso dell’Università Sapienza di Roma. Specializzato in Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico facciale ed in Foniatria sempre presso l’Università Sapienza di Roma. E’ Vicedirettore della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria presso l’Università Sapienza di Roma e Presidente del futuro CdS in Logopedia da istituire a Rieti. E’ Consulente Otorinolaringoiatra presso la Santa Sede Città del Vaticano da circa 30 anni.

Dal 1° febbraio 2023 verrà attivata l’Unità Operativa Complessa ospedale - territorio di Teleradiodiagnostica guidata da Vito Cantisani, professore Associato di Radiologia Università Sapienza di Roma, vicepreside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Università Sapienza, Presidente della Sezione ecografia SIRM (Società Italia di Radiologia Medica e Interventistica), Past-President SIUMB (Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia), Consigliere Scientifico Marina Militare.

Obiettivo fondamentale del percorso di integrazione Asl Rieti - Sapienza Università di Roma è far diventare l’Azienda sede di un percorso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Sapienza attraverso la progressiva clinicizzazione delle Unità Operative, anche prevedendo alcune specialità ancora non presenti ma necessarie alla trasformazione armonica in una logica d’integrazione con l’Università.