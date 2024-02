Antonio Barbato il 23 febbraio presenta “Confessioni”, il nuovo inedito

RIETI - S'intiola "Confessioni" l'ultima produzione artistica di Antonio Barbato (originario di Rivodutri), che venerdì 23 febbraio si esibirà al Be'er Sheva (ore 21.30) in un concerto che farà da apripista all'esibizione romana in programma il prossimo 15 marzo al Glitch.

Sul palco, insieme ad Antonio Barbato, le chitarre di Marco Desideri (anche lui reatino, per la precisione di Poggio Bustone) e Alessandro Sax, il basso di Marco Bruno e la batteria di Julian Bellisario, quattro elementi che fanno del gruppo che riesce a conciliare musica italiana, musica rock ed elettronica, il cui repertorio coinvolgerà i presenti del Be'er Sheva in un'esibizione che si comporrà di una prima parte dedicata agli inediti, tra cui "Confessioni", la seconda parte invece riservata ai pezzi già prodotti e molti dei quali presenti su diverse piattaforme musicali come YouTube.

Ma di cosa parla "Confessioni"? A spiegarlo è lo stesso Antonio Barbato, autore del testo e arrangiatore della musica insieme ad Alessandro Sax, uno dei due chitarristi. «Questo brano - dice - rappresenta una pausa nell'introspezione personale e si concentra sul tema dell'empatia e dell'incomprensione.

Il narratore esplora le difficoltà di chi lotta con problemi mentali, cercando di comunicare la loro esperienza».

Durante l'esecuzione di "Confessioni", il videomaker reatino Mattia Chiarioni - che ha già curato diverse videoclip tra cui 'La Canzone della volpe' - produrrà immagini ed effetti che successivamente saranno lavorati e trasformati in un nuovo video musicale da caricare su YouTube.