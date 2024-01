Il cantautore reatino Antonio Barbato torna col nuovo singolo “Arriveranno”

RIETI - Il cantautore reatino Antonio Barbato torna con un nuovo singolo che anticipa l’album “Saturno”, in uscita a piccole dosi brano dopo brano. Si inizia con “Arriveranno”, pezzo dalle sonorità rock che incorniciano un testo audace e poliedrico. Una storia, quella cantata da Barbato, che fonde il sacro ed il profano: l’ispirazione arriva infatti dal rito della Candelora, ricorrenza che prevede la benedizione dei ceri e delle candele nelle chiese, come simbolo di luce e di imminente uscita dalle tenebre dell’inverno.

Un’usanza che ricorre in febbraio, mese in cui l’autore avrebbe rincontrato una persona importante della sua vita. «Oltre al rito e alla purificazione c’è anche l’amore reale – svela Barbato – Ho rivisto una persona che aspettavo da tempo e, chiuso in una stanza, abbiamo ballato intorno ad un fuoco».



Atmosfere che si respirano pienamente in “Arriveranno”, titolo che prelude non solo all’ingresso della nuova stagione, ma anche al ritorno di persone che credevamo di avere perso e, evidentemente, all’uscita di altri pezzi da parte dell’artista reatino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intanto il primo brano di “Saturno” è già presente nelle piattaforme online, dove continua a collezionare i primi clic e Barbato anticipa: «L’album parlerà di favole misteriose e delle vie inaspettate dell’amore e del suo manifestarsi».